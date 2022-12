Wilma Goich ammette di detestare Nikita | “Se potessi farei peggio”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ci sono situazioni all’interno del Grande Fratello Vip 7 che hanno dell’inspiegabile e per quanto si cerchi di comprenderle, non si arriva mai ad una soluzione. Il rapporto traPelizon eè uno di questi. Dopo l’assurda litigata di qualche mese fa, la cantante si è ben guardata dal cercare un altro scontro con la modella, tuttavia non ha mai dimenticato il suo mal celato fastidio nei suoi confronti. Fino ad arrivare alla confessione di ieri sera… Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7velonosa su: “Lo riperò” Ieri sera durante una conversazione “privata” tra Antonino Spinalbese e, la settantasettenne ha di nuovo detto la sua ...