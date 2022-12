Torino | panico di notte in hotel | tenta una rapina con una mannaia | la guarda giurata spara

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un uomo armato diha fatto irruzione in unin zona Aurora alascorsa, intorno all’una, perre la struttura. Una guardiaè intervenuta neltivo di fermarlo, hato un colpo di pistola che ha ferito in modo non grave iltore, poi arrestato dalla polizia perta. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. su Open Leggi anche: Ragusa, il giallo del 79enne trovato morto in casa: cresce l’ipotesi dellafinita male Milano, minacciato con una bottiglia rotta eto del cellulare il figlio di Salvini. Il ministro: «Purtroppo capita a tanti» Il gioielliere che insegue, ...

Un uomo armato di mannaia ha fatto irruzione in un hotel in zona Aurora a Torino la notte scorsa, intorno all'una, per rapinare la struttura. Una guardia giurata è intervenuta nel tentativo di fermarlo, ha sparato un colpo di pistola che ha ferito in modo non grave il rapinatore. Terrore in un albergo di Torino nella notte, un uomo avrebbe tentato una rapina armato di mannaia: fermato, a colpi di pistola, dalla guardia giurata.