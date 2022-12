Piazza Affari chiude negativa - 0 | 36% | verso 2022 in calo del 13%

Il Sole 24 ORE

Erg ha guadagnato lo 0,2%, dopo aver annunciato il rafforzamento nel fotovoltaico tramite un'acquisizione in Spagna. Diasorin ha perso lo 0,3%, a dispetto della prospettiva di un ...Chiusura negativa per, con l'indice principale Ftse Mib che ha perso lo 0,36% portandosi a 23.770,44 punti, peggiorando sul finale in scia al passaggio in rosso di Wall Street. A due giorni dalla chiusura ... Borse europee deboli. A Wall Street il Nasdaq tenta il rimbalzo (Teleborsa) - Seduta negativa per la maggior parte delle Borse europee, in una seduta senza grandi spunti e in cui gli occhi degli investitori sono stati puntati sulle decisioni della Cina ...Milano, 28 dic. (askanews) - Chiusura negativa per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che ha perso lo 0,36% portandosi a 23.770,44 ...