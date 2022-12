Lombardia | protocollo d' intesa Regione-Aler per alloggi a personale sanitario

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Sviluppare le politiche abitative per il, tramite la messa a disposizione dia canone calmierato, e valorizzare il patrimonio ad uso non abitativo delleper la sanità territoriale, attraverso l'erogazione dei servizi sociosanitari e, per i presidi territoriali, attraverso l'erogazione di servizi di prossimità. Questo il duplice obiettivo delditra, approvato oggi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e housing sociale Alan Christian Rizzi di concerto con l'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Ilprevede l'impegno dellea verificare la ...

Il Sannio Quotidiano

Inla Regione ha approvato uncon la Chiesa cattolica per assegnare 600 mila euro a 150 progetti per gli oratori. In Basilicata la Giunta regionale ha destinato quasi un milione ...Inla Regione ha approvato uncon la Chiesa cattolica per assegnare 600mila euro a 150 progetti per gli oratori. In Basilicata la Giunta regionale ha destinato quasi un milione ... Lombardia: protocollo d’intesa Regione-Aler per alloggi a personale ... Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Destinati 200.000 euro di contributi regionali ai comitati di coordinamento del volontariato delle province lombarde. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale de ...A questi incontri sono invitati i referenti locali dei partiti e movimenti politici delle liste ammesse alle elezioni ...