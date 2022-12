LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | Bassino e Brignone all’assalto di Shiffrin

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 9.36: In totale sono cinque le vittorie di, con la nativa di Vail che riuscì nel 2016 a realizzare una clamorosa tripletta e oggi a caccia della doppietta inin un contesto che evidentemente gradisce. 9.33: Sulle nevi austriache sono in programma due giganti (quello di ieri era il recupero di quello cancellato all’esordio a Soelden) ed uno slalom, con la possibilità per Mikaela, già trionfatrice ieri, di allungare in maniera decisa in classifica generale (attualmente +205 su Goggia), mettendo quasi un’ipoteca sulla quinta sfera di ...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... ammettiamolo, ha pensato: un altro Pinocchio Basta (soprattutto dopo il bruttissimo- ...Un oscuro scrutare ) gli permette di elevare un 'semplice' coming of age autobiografico ad avventura-... LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Paris, l'ora della riscossa sulla Stelvio I pettorali di partenza Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.