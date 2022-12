L’app BNL non funziona il 28 dicembre | numero assistenza per supporto

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Purtroppo oggi 28BNL nona dovere per i clienti dell’istituto bancario. Chiunque provi ad entrare nello strumento di home banking con il proprio smartphone o tablet sta riscontrando delle gravi difficoltà in questa prima mattinata di questo mercoledì tra le feste natalizie. Cerchiamo dunque di capire quale sia lo stato attuale del servizio e come si possa ottenere adeguatoper i problemi in corso. Le anomalie odierne sono diffuse e identiche sia nel caso si utilizziBNL per iPhone, sia per quanto riguarda il tool pensato per i dispositivi Android. In modo particolare, al tentativo di accesso, accade quanto segue: in pratica il login non va mai a buon fine (nonostante isi tentativi e dunque il servizio risulta del tutto inibito ai ...