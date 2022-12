Gruppo Fs | Rfi lancia gara da 1 | 5 miliardi per la nuova linea Palermo - Catania - Messina

RFI

Per i lavori nella tratta Fiumetorto - Lercara. Dal 2023 tutti i cantieri saranno operativi. Rete Ferroviaria Italiana (FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto - Lercara, parte ...Per il raddoppio della linea Codogno - Cremona - Mantova e il quadruplicamento della Milano - Pavia. Le gare saranno finanziate anche con fondi ... GRUPPO FS Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione ...Per i lavori nella tratta Fiumetorto – Lercara. Dal 2023 tutti i cantieri saranno operativi. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la g ...