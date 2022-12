GF Vip | Nikita Pelizon sempre più sola | Antonino Spinalbese si schiera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Da quanto Luca Onestini l’ha accusata di essere bugiarda e calcolatrice, e ha cominciato a metterle contro l’intera Casa del Grande Fratello Vip 6 (in primis le sue amiche Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà),apparepiù ita dal resto del gruppo, oltre che profondamente triste e mortificata. A far notare la cosa è stato persino, che fino a qualche tempo fa neanche rivolgeva la parola a. GF Vip 7, Oriana Marzoli e Luca Onestini: il gesto blasfemo ai danni del presepe I due gieffini, ormai grandi amici, hanno usato il presepe per atti osceni e scherzi di cattivo gusto GF Vip 2022, Luca Onestini e ...

Fanpage.it

GF: i fan dichiedono un provvedimento per SarahPelizon e Sarah Altobello, nel corso dell'ultima diretta del GF, hanno avuto uno scontro infuocato. La showgirl pugliese si è ...... la replica piccata della Sorge L'ex tronista nel corso dell'ultima puntata del Gf, è stato fortemente criticato dalla Sorge per gli atteggiamenti che ha avuto nei confronti diPelizon. . ... Nikita Pelizon isolata al GF Vip, la difende Antonino Spinalbese: Non sta bene Spinalbese e Davide analizzano il comportamento dell'ex tronista bolognese e ne restituiscono un ritratto per nulla tenero ...I fan di Nikita Pelizon chiedono al GF Vip un provvedimento nei confronti di Sarah Altobello: la pugliese ha pronunciato una frase "inaccettabile".