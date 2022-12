Crosetto | mandare via quei burocrati capaci solo di dire No

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Le risorse" per la legge di bilancio "erano poche. Se non avessimo un'inflazione mai così alta dagli anni '80, se avessimo avuto i soldi che hanno avuto Conte e Draghi, se il prezzo del gas non fosse ...

Italpress

Secondoil percorso accidentato della legge di bilancio manovra è stato provocato da più fattori: "Il primo problema è stata la tempistica: Giorgetti ha avuto appena tre giorni per mettere ...Per quanto riguarda la Difesa,sostiene che l'obiettivo del 2% del Pil non riguarda solo 'investimenti militari, ma spese che comprendono anche il personale, le infrastrutture, la ... Crosetto "Mandare via i burocrati del no o l'Italia non riparte ... Roma, 28 dic. (askanews) - 'Le risorse' per la legge di bilancio 'erano poche. Se non avessimo un'inflazione mai così alta dagli anni '80, ...ROMA (ITALPRESS) – “Serve coraggio. Bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell’Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un’opera pubblica, dovranno diventare 4-5 ...