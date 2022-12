Cnr | | 2022 per l' Italia l' anno piu' caldo della storia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilpassera' allacome l'piu'di sempre per l'. Le temperature di dicembre sono infatti in linea con la tendenza dei primi 11 mesi dell', gia' evidenziata dall'istituto ...

gia' evidenziata dall'istituto per le Scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr-Isac). Il primato del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie. Secondo il Global Annual Temperature Rankings Outlook di NCEI, c'è una probabilità superiore al 99% che il 2022 si collochi tra i 10 anni più caldi mai registrati