Calciomercato Juventus | si punta al rinnovo del pilastro di Allegri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar si è appena concluso con la vittoria dell’Argentina di Messi e i maggiori campionati europei stanno ricominciando. La Serie A riprenderà il prossimo 4 gennaio, in concomitanza con l’inizio della sessione invernale di. Dopo lo scossone subito a causa delle dimissioni di Andrea Agnelli, lacerca continuità di risultati che le possano fornire tranquillità dal punto di vista sportivo. Per quanto riguarda il mercato sembra che Allegri, visto come punto fermo dell’ambiente bianconero avrà un ruolo centrale nelle decisioni della società.Rabiot L’allenatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vorrebbe raggiungere un accordo per ildi Adrien Rabiot. Il contratto del francese andrà in scadenza a giugno e la ...

Virgilio Sport

Il Real Madrid , squadra che lo ha lanciato in Eurolega, è anche la sua squadra del cuore per quanto riguarda il futbol , ma c'è stata anche una breve passione per la. Come lo stesso Doncic ...Ibrahimovic e Pogba©LaPresseIl francese dellaha suscitato enormi critiche sui social per aver postato un selfie delle sue vacanze sulla neve. Da quando è tornato a Torino non sono molte le ... Calciomercato Juve, tutte le novità: si preparano botti a centrocampo L’assemblea dei soci della Juventus SpA ha dato un’altra piccola ma significativa dimostrazione di come le società di calcio quotate in Borsa presentino troppe e anomale incongruenze per essere compat ...L'ex dirigente all'assemblea degli azionisti del club ha consegnato ad Andrea Agnelli una chiavetta usb con i file di Calciopoli e dichiarato: "La Juventus ha sempre vinto sul campo, mai rubato niente ...