Benevento | quanti bocciati | c’è già chi sogna Simy

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLa prestazione contro il Perugia rischia di far saltare il banco in casa. Se il mercato veniva visto come un porto sicuro in cui rifugiarsi, la gara persa contro i biancorossi al “Ciro Vigorito” ha fatto infuriare la tempesta. A gennaio, la Strega “rischia” di uscire rivoluzionata alla fine della sessione invernale di trattative, complice un rendimento deludente da parte di molti mancati protagonisti. Cannavaro potrebbe dar vita a un vero e proprio repulisti per provare a raggiungere la salvezza, tornata a essere obiettivo primario da conquistare. Sotto questo punto di vista, la brutta prestazione di Santo Stefano potrebbe essere stata l’ultima per diversi calciatori. Partenze quasi obbligate, per permettere anche al direttore sportivo Pasquale Foggia di poter operare in entrata con maggiore tranquillità, seguendo le direttive ...