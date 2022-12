Traffico Roma del 27-12-2022 ore 19 | 30

(Di martedì 27 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento è congestionato ilnella zona sud dia causa di un incidente sulla via del mare difficoltà di circolazione trae Acilia l’incidente è all’altezza di Vitinia inevitabili disagi nelle strade circostanti in particolare sulla via Cristoforo Colombo Lungotevere conintenso e code tra la zona di Trastevere e il centro numerosi gli spostamenti mentre regolare la tangenziale il tratto Urbano della A24 e anche il raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 questa notte e chiusura dell’uscita di Viale Togliatti in direzione del raccordo si tratta di lavori in programma oggi e nelle prossime notti con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a ...

Roma Servizi per la Mobilità

Procedono i preparativi in vista del Capodanno a. Non solo i mezzi pubblici potenziati , ma anche una serie di modifiche alper allestire il palco al Circo Massimo, già dal 30 dicembre. Il concerto inizierà alle 21.30 e proseguirà ......e le previsioni meteorologiche infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al, ... 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ... Notte di Capodanno, attivazione straordinaria per le Zone a traffico limitato Roma -“Con la Lazio YOUth Card la Regione Lazio porta i giovani al teatro dell’Opera”, così il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori che spiega: “Grazie alla app della Regione, ...Nicola Signorello fu per Roma più di un simbolo: fu l'ultimo degli andreottiani doc a governare l'Urbe come fino ad allora era stato fatto ...