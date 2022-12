Spalletti sa come si riparte | in Russia 12 vittorie e appena 2 sconfitte Gazzetta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Laricorda che Spallletti ha già affrontato le pause invernali quando ha allenato lo Zeenit San Pietroburgo.è stato chiamato a gestire la pausa invernale indal 2010 al 2014 quando ha guidato lo Zenit di San Pietroburgo. Certo, la prima volta erasubentrato e l’ultima venne esonerato dopo la prima giornata (0-0 con il Tom Tomskripreso il torneo) ma nelle tre occasioni più importanti le “nze” di Luciano sono state di quelle da vero e proprio sprinter. Prendendo in considerazione le prime sei partite di campionato dello Zenit alla ripresa dopo la pausa nei campionati 2011, 2012 e 2013, il bilancio diè a dir poco lusinghiero:dodici, quattro pareggi edue ...

mi piace e m'incuriosisce: concreto, di poche parole, sa che cosa chiedere alla squadra. Lo vedo peròvincitore del premio il prossimo anno, quando avrà conquistato lo scudetto. Al ...E sulla sua crescita: Sufaro : Sul difensore più forte che ha affrontato: E sullo scudetto : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ... Spalletti sa come si riparte, in Russia 12 vittorie e appena 2 sconfitte ... Il vice-presidente Uefa: 'Il Napoli può vincere lo scudetto e la Champions' ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che per arrivare a giudicare un allenatore ...Il Napoli sa da dove ripartire visto che ha praticamente definito (l’ufficialità arriverà a gennaio) il rinnovo del perno centrale del gioco di Spalletti, Stanislav Lobotka. Ne parla la Gazzetta dello ...