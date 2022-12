Sci alpino | Paris cerca il riscatto in discesa nella ‘sua’ Bormio Casse sogna un altro podio

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tra Natale e Capodanno, la Coppa del Mondo 2022/2023 di scifa tappa in Italia, a, località che ospiterà unalibera e un supergigante. Inutile negare che le luci dei riflettori saranno puntati su Dominik, delusione di questa prima parte di stagione ma allo stesso tempo candidato a fare bene in Valtellina. Non a caso si è imposto in ben sette occasioni sulla celebre pista dello Stelvio (di cui sei in) e vorrà fare bene anche stavolta per chiudere in bellezza il 2023, oltre che per riscattare una stagione partita col piede sbagliato. Le speranze azzurre non saranno però riposte solamente nel 33enne di Merano, ma anche su Mattia. Reduce da uno splendidoin Val Gardena, proprio in, il talento ...