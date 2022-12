NBA | risultati della notte 27 dicembre | Brooklyn continua a vincere Successi anche per New Orleans e Miami

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sette partite in unaNBA che ha visto proseguire la striscia positiva di. Sono nove le vittorie consecutive dei Nets, che hanno sconfitto 125-117 i Cleveland Cavaliers in un match che ha visto Durant e compagni avanti di sedici punti all’intervallo. Proprio per KD è stata una serata speciale, visto che, con i 32 punti messi a referto, ha superato Tim Duncan nella classifica dei marcatori all-timelega, salendo a quota 26497 punti.Kyrie Irving ha chiuso con 32 punti, mentre a Cleveland non è bastato un Darius Garland da 46 punti e 8 assist. Da un paio di partite Simone Fontecchio è finito in basso nelle gerarchie degli Utah Jazz estail giocatore italiano ha giocato solamente cinque minuti, chiudendo con due errori dal campo e due falli. Utah ha ...