Mosca | da febbraio stop petrolio ai Paesi con price cap

Open

... entrerà in vigore dal primo2023 e sarà valida sino al primo luglio dello stesso anno, mentre il governo di- fa sapere la Tass - dovrà fissare la data per il divieto di forniture di ...19.32,no petrolio a Paesi con price cap "La vendita del petrolio e dei prodotti petroliferi russi a ...di forniture di petrolio al di sotto del prezzo massimo entra in vigore il primo... Mosca, Putin firma il decreto sul petrolio russo: «Da febbraio stop all ... Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto con misure di ritorsione al tetto del prezzo imposto dall'Unione europea al prezzo del ...MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin (foto) ha firmato il decreto con il quale la Russia bloccherà le esportazioni di petrolio verso i Paesi che ...