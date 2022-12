“Momento arrivato” Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | la scoperta sul privato

(Di martedì 27 dicembre 2022) Perè un grandedal punto di vista televisivo. Convince la scelta del doppio appuntamento di Verissimo che va in onda con le sue intervista sia il sabato pomeriggio che la domenica. Il pubblico mostra di apprezzare lo sforzo e premia l’idea di Mediaset con ascolti sempre più soddisfacenti. Può sorridere anche, da anni legato sentimentalmente alla conduttrice. L’azienda, infatti, ha chiuso in positivo il bilancio. Il periodo felice della coppia non poteva che essere suggellato da un evento importante. Non si tratta del matrimonio: i fan lo vorrebbero da anni, ma loro continuano a rinviare la data delle nozze. Di recente a far rimbalzare il gossip sulle nozze era stato il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che si è proposto come ...

ivolleymagazine

Per la coppia inglese èquindi ile non possono che essere più felici. Tanto da averlo annunciato insieme sui propri social: una foto insieme davanti a un grande albero di Natale, ...Quindi èa casa del padre a piedi. Ed è da lì, dove si trovava il ministro delle ... SI p trattato di un secondodi fama involontaria per Federico . 'Fortunatamente non si è fatto male ... Pallavolo SuperLega – Volpato: “E’ arrivato il momento di far punti, altrimenti lo spettro della retrocessione è lì” Intervistato da GPFans.com, Pierre Gasly ha ammesso che era arrivato il momento giusto di lasciare AlphaTauri e passare in Alpine, dal momento che secondo lui, con il team di Faenza non poteva ottener ...“La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima. Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora ...