Corriere dello Sport

L'ex direttore generale, radiato per lo scandalo di Calciopoli del 2006, è stato accolto dagli applausi: " Questo applauso mi commuove - le parole di, che ha 85 anni - In tanti si domandano ...va all'attacco per difendere la Juve : 'Sono qui per capire, a leggere i giornali sono catastrofi e invece sento cose diverse. Poi sono venuto per ringraziare Andrea Agnelli , nove scudetti non ... Moggi attacca tutti: "La Juve non ruba". Bomba sugli scudetti di Lazio e Roma L’azionista della Juventus Luciano Moggi è intervenuto nuovamente durante l’assemblea dei soci del club bianconero, con un nuovo attacco sul passato e su Calciopoli in particolare. Moggi ha insistito ...L'ex dg, radiato per Calciopoli, prende la parola tra gli applausi all'assemblea degli azionisti del club bianconero ...