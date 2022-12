(Di martedì 27 dicembre 2022) Stefano Pioli, al Risiko dell'estate, ha pescato una carta obiettivi proibitiva: restare in corsa per scudetto e Champions League giocando per tre mesi senza portiere, per un mesetto senza tutta la ...

La Gazzetta dello Sport

è fermo dal 22 settembre, quando si è fatto male al polpaccio sinistro in Nations League contro l'Austria. Natale ha portato cattive notizie: Mike sembrava vicino a un rientro, invece si è ...Nodo portiere per il Milan In casa Milan l'infortunio di Mikepiù fastidioso del previsto, ... che sognadi andare al Siviglia, specie ora che ISCO (per lui in Spagna si scrive di un ... Maignan sempre out, delusione Origi: la rincorsa del Milan parte in salita Visti i problemi a rientrare in campo di Mike Maignan, il Milan sta valutando di prendere un nuovo portiere a gennaio, considerando anche che Tatarusanu a fine anno saluterà il Diavolo."Il Diavolo ha due spine. Maignan sempre out, Origi una delusione. La rimonta del Milan ricomincia in salita": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ...