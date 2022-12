Luca Onestini | Edoardo e Antonella prendono in giro Soleil e Nikita

TGCOM

Nella casa del GF Vip Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono abbandonate a un siparietto bollente che non è passato inosservato agli occhi di. Oriana Marzoli e Giaele: il siparietto bollente Oriana Marzoli e Giaele De Donà al GF Vip si sono abbandonate a un siparietto bollente, ballando e abbracciandosi in maniera passionale e ...Al termine dell'ultima puntata del GF Vip,e Antonella Fiordelisi si sono lasciati andare a qualche commento poco carino nei confronti di Soleil Sorge. Come reagirà l'influencer italo americana GF Vip:e Antonella contro ... Soleil Sorge contro Luca Onestini: "Sei un grandissimo giocatore" Non piace ai telespettatori del Grande Fratello Vip quello che sta accadendo tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. L’atteggiamento della concorrente di origine venezuelana ...Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono abbandonate a un siparietto bollente che ha attirato l'attenzione di Luca Onestini.