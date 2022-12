Juve | Rabiot fa posto a Milinkovic | ecco l'offerta alla Lazio

Tuttosport

Commenta per primo Via vai sul mercato a centrocampo della Juventus. Adrienè in scadenza di contratto a giugno e chiede almeno 10 milioni di euro netti all'anno per ... Così latorna a ...Tutti pronti a vivere i primi mesi del nuovo anno in modo intenso. In casa Juventus ci saranno senz'altro tante novità nel corso del 2023. Si comincerà subito con l'insediamento del nuovo gruppo ... Calciomercato Juve: Rabiot, Locatelli o McKennie per i nuovi acquisti Alberto Mauro sulle colonne de Il Messaggero si sofferma sui possibili cambiamenti nell'area tecnica della Juventus. Secondo il quotidiano, per Marotta, Giuntoli e Del Piero al momento ...Via vai sul mercato a centrocampo della Juventus. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e chiede almeno 10 milioni di euro netti all'anno per rinnovare, una cifra fuori dalla portata dei b ...