Juve | assemblea degli azionisti LIVE Agnelli | 'La Juventus viene prima di tutti e di tutto'

Tuttosport

Farò ulteriori riflessioni in occasione dell'del 18 ...Nuovo cda per la. Tim: Vivendi ringrazia il Governo Alla vigilia dell'sui conti di domani è stata resa nota la compagine del cda che guiderà la Juventus dal prossimo 18 gennaio. L'... Juventus, il CdA, l'assemblea: le tappe del nuovo corso In casa Juventus è un momento delicato a livello societario, tra cambiamenti e vicende giudiziarie. Intanto la squadra prepara la ripresa ...Il presidente dimissionario aprirà i lavori all'Allianz Stadium. A seguire ci saranno le domande degli azionisti ...