Fagioli è il più forte in assoluto della Juventus? I dati e le statistiche

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nicolòè ormai un punto di riferimento per la Juve, con il suo talento che ormai non può essere più messo in discussione da nessuno. Ci sono dei ragazzi che meritano fin da subito di poter giocare in una grande squadra, con Nicolòche senza ombra di dubbio in questo momento può essere considerato come una vera e propria perla in casa bianconera. Il trequartista ex Cremonese infatti dopo un inizio difficile è riuscito finalmente a trovare il posto in prima squadra che meritava, con Massimiliano Allegri che ha dovuto lasciare in disparte i suoi dubbi sui giovani giocatori e lo ha fatto diventare un punto di riferimento e di forza. LaPresseSembra davvero passato un secolo da quell’agosto nero per, con il giovane ragazzo che nelle prime quattro partite di campionato non era mai stato schierato in campo, con la ...