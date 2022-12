Ecco tutti i bonus che ci saranno anche nel 2023

il Resto del Carlino

'Entro la legislatura rimane l'impegno di portare le pensioni minime a mille euro pere alla ...quali sono Il reddito alimentare, fatto approvare dal Pd , è solo l'ultima novità : nella ...... la mappa Molti civili iraniani - donne, studenti davanti a- continuano a protestare per l'...le città dove la gente è scesa in piazza Alla fine dello scorso mese si diffonde la notizia ... Poesia dialettale, ecco tutti i vincitori Nonostante sia stato rassicurato in tutti questi mesi da sorprese e messaggi, per Luca Salatino l'avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip finisce ufficialmente durante ...Torna l'incubo Covid e l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina: non siamo nel febbraio 2020, ma a fine dicembre 2023, e il nuovo allarme viene dal Giappone, ...