Cristina Marino condivide la dichiarazione d’amore di Luca Argentero | è un amore immenso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) E’ un continuo scambio di dichiarazionila vita di coppia died è tra le pagine di Grazia che l’attore ha dedicato altre parole importanti a sua moglie. Un Natale speciale, ancora un altro Natale a cui hanno aggiunto altroperchépresento saranno genitori per la seconda volta. E’ una vita che forse fino a qualche anno fa lui non riusciva nemmeno ad immaginare, oggi è la felicità immensa di avere accanto la donna della sua vita. E’ immensa l’ammirazione cheha per sua moglie, per la madre dei suoi figli, e non perde occasione per dirlo a tutti, per raccontare di lei. La ...