Bilancio Juve in rosso per 238 milioni | Agnelli lascia ma si difende

Agenzia ANSA

ASSEMBLEA SOCIAPPROVAIN ROSSO DI 238 MILIONI L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il nuovochiuso al 30 giugno 2022 con un rosso di oltre 238 milioni di ......tiene Podcast Lo scandalo Juventus " Serie A Stefano Feltri direttore Tutto si tiene in casa, perché se da una parte il consiglio di amministrazione uscente ha deciso di riscrivere il... Juve: approvato il bilancio, in rosso per oltre 238 milioni Attualità di N. REDAZIONE del 27/12/2022 14:42:27 «Sportivo: è il nostro core business e sempre lo sarà. Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni competizion ...Buon andamento per il titolo Juventus che al momento in borsa si muove in rialzo di quasi il 2% nel giorno in cui l’assemblea dei soci è chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2022, l’ultima p ...