Ultime Notizie Roma del 26-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale la Russia è pronta per il gasdotto yamal verso l’Europa a dirlo in un’intervista alla cassa e vicepremier russo Alexander Novak spiegando che nonostante la guerra il mercato europeo rimane aperto per il generale Russo e 15 mesi delle forniture di gas naturale liquefatto sono aumentate a 19,4 miliardi di metri cubi con una televisione di 21 miliardi l’anno con l’ultima versione della manovra 2023 Ci sono diversi cambiamenti Per quel che riguarda il reddito di cittadinanza l’assegno sarà erogato per 7 mesi non per 8 ed è saltato riferimento alla cosiddetta offerta congrua novità anche per i più giovani che dovranno completare il percorso di studi per ottenere il sussidio fermiamo di scuola il ministro valditara annuncia di mettere 10 alunni nelle ...