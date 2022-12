Ucraina | la diretta Cremlino | Putin e Xi avranno un colloquio entro la fine dell' anno

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il ministeroa Difesa di Mosca: drone di Kiev ha attaccato base militare russa, 3 morti. Minsk: schierati in Bielorussia missili russi con capacità nucleare. Il Papa torna a chiedere la ...

Il ministero della Difesa di Mosca: drone di Kiev ha attaccato base militare russa, 3 morti. Minsk: schierati in Bielorussia missili russi con capacità nucleare. Il Papa torna a chiedere la ......di cure provenienti dalle zone dell'maggiormente colpite dalla guerra'. Da diversi mesi il Policlinico Tor Vergata ha preso in carico, attraverso la UOSD di Nefrologia e Dialisida ... Ucraina, la diretta - Mosca pronta a riaprire Yamal, il gasdotto verso l'Europa. Drone di Kiev attacca una base militare in ... Kuleba chiede di espellere i russi dal Consiglio di sicurezza Onu. Il Papa: “Auguro la pace all’Ucraina martoriata”. Il presidente Putin ha annunciato la sua apertura a sedersi a un tavolo, accusando ...Nel giorno di Natale il presidente Vladimir Putin ha annunciato la sua apertura a sedersi a un tavolo con gli ucraini, accusando contemporaneamente Kiev e gli alleati occidentali di essere la causa de ...