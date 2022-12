Spalletti tra i 15 candidati a miglior allenatore del mondo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’Iffhs, la federazione internazionale del calcio di storia e statistica, ha annunciato i 15al premiodell’anno. Tra ic’è anche Luciano. Il tecnico del Napoli è in compagnia deii allenatori del. L’exploit di quest’inizio di stagione non è passato inosservato nemmeno alla sezione che si occupa dei record della Fifa, inserendolo nell’elite del calcio mondiale. Gli altriinsieme asono: Calro Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera. Il vero favorito alla vittoria finale è sicuramente ...

Corriere del Mezzogiorno

