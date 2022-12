Roma | minaccia di morte la ex e tenta di entrarle in casa | arrestato un 31enne

(Di lunedì 26 dicembre 2022)va die perseguitava la ex e per spaventarla sarebbe arrivato a inviarle in chat anche la foto di una pistola e a forzare la serratura di. Per questi fatti una donnana di 50 ...

Nel corso dell'udienza presso le aule di piazzale Clodio, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma l'arresto dell'uomo è stato convalidato e il Gip del Tribunale di Roma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. La porta di casa forzata, i messaggi con minacce di morte e la foto di una pistola a salve. Arresto dei carabinieri alla vigilia di Natale con l'accusa di stalking per un 31enne di L'Aquila. Un uomo è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, che lo ha denunciato ai carabinieri. Minacciava di morte e perseguitava la ex e per spaventarla sarebbe arrivato a inviarle in chat anche la foto di una pistola e a forzare la serratura di casa. Per questi fatti una donna romana di 50 anni ha denunciato l'ex compagno.