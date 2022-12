Putin ospita il vertice delle ex Repubbliche sovietiche | «Ci sono disaccordi | ma siamo pronti a collaborare»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) A San Pietroburgo prende il via la due giorni di incontri tra il presidente russo e i capi di Stato di alcunedell’ex Unione sovietica. È ilinformale della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti. Vladimirfa gli onori di casa al, dove il primo ad arrivare è stato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Nella città degli zarattesi anche i leader di Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan e Uzbekistan. All’ordine del giorno, secondo l’agenzia di stampa bielorussa Belta, c’è l’analisi di quanto accaduto nel 2022 e la discussione di un piano per il rafforzamento della cooperazione. «Sfortunatamente, dobbiamo ammettere che cianchetra i membri della Csi. Tuttavia, la cosa ...

Open

Anche se ci sono alcuni problemi, cerchiamo di risolverli insieme, congiuntamente, fornendo un'assistenza amichevole reciproca", ha dichiaratoall'arrivo al vertice. Il presidente russo ha ...... Kiev: "Russia sia esclusa da Nazioni Unite" Guerra Ucraina,: "Russia pronta a negoziati, ... La base, cheuno stormo di bombardieri strategici (che non sarebbero stati danneggiati dall'... Putin ospita il vertice delle ex Repubbliche sovietiche: «Ci sono ... Le forze militari di Putin continuano la loro espansione e dalle immagini satellitari si vede che il Cremlino sta espandendo le basi nell'Artico, con piste e sistemi radar in grado di ...Il presidente dell'Ispi a Huffpost considera inverosimile un negoziato serio e prevede invece un nuovo assalto russo "a fine inverno o inizio ...