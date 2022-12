AGI - Agenzia Italia

'Rinnovo il mio augurio di pace, per le famiglie, per le comunità parrocchiali e per l'Ucraina,la pace per questo popolo martoriato'. Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus. Lme/Int14ROMA - Nel corso dell'Angelus di Santo Stefano,Francesco ha rinnovato il suo "augurio di pace", indirizzato in particolare a "quelle ...la pace per questo popolo martoriato", ha ... Papa: chiediamo la pace per la martoriata Ucraina Nel tradizionale messaggio natalizio, nel corso del quale Papa Francesco ha impartito la benedizione 'Urbi et Orbi', alla città e al mondo, c'è anche un passaggio sull'Iran per il quale si chiede la ...Le parole del Santo Padre in piazza San Pietro in occasione dell'Angelus di Santo Stefano per il "popolo martoriato" ...