NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFL(In grassetto le squadre ufficialmente ai playoffs) AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 12-3-0 Miami Dolphins 8-7-0 New England Patriots 7-8-0 New York Jets 7-8-0 -AFC ...

Tre partite natalizie per proseguire il 15° turno. Con i due vecchietti a farla da padroni. Aaron Rodgers con Green Bay sbanca Miami e tiene vive le timide speranze di playoff dei Packers. Tom Brady si riscatta tra finale e supplementare e ...Dallas piega Philadelphia, Minnesota vince un'altra volta all'ultimo secondo, Cincinnati non si ferma più. Sono gli highlight della 16ª giornata, con 11 partite in programma. A Natale se ne giocano altre tre, dalle 19 italiane: Miami - Green Bay, Los Angeles Rams - Denver e Arizona - Tampa Bay, il Monday Night sarà infine Indianapolis - ... Il riassunto di Week 16 del 2022 NFL – Play.it USA Signore e signori di qualsiasi età, forma e sostanza spero abbiate trascorso un weekend sereno e soddisfacente, anche se prima di partire vorrei fare degli auguri speciali a tutti quelli e quelle ...