Milan | Pioli escluso dalla IFFHS | la lista degli allenatori dell’anno

Milan News

...(VARESE) - Alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di pausa concessi da Stefanoc'... L'allenatore valuterà se portarlo o meno ad Eindhoven, dove il 30 ilgiocherà l'ultima ...Le parole del giornalista del Corriere della Sera che fa il punto in casa: tra rinnovi e il problema Maignan Sono giorni di lavoro in casa. La squadra di Stefano, proprio quest'oggi, ha riabbracciato Rafael Leão. L'attaccante ha fatto ritorno a Milanello dopo l'avventura in Qatar con il Portogallo. L'ex Lille ha ripreso a ... Fikayo Tomori, pilastro del Milan di Pioli: presente e futuro a tinte rossonere CALCIO - L'organo della FIFA ha comunicato i candidati per il consueto premio dedicato al migliore allenatore dell'anno. Favorito Carlo Ancelotti, vincitore del ...Le scelte hanno fatto rumore, anche perché colpisce l'esclusione a sorpresa di Stefano Pioli, campione d'Italia con il Milan. Il tecnico rossonero ha svolto un lavoro incredibile da quando allena i ...