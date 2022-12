Mbappè e Deschamps umiliati ancora dagli argentini | spunta un documento

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L'umiliazione definitiva per la Francia, seconda alla Coppa del Mondo in Qatar, arriva nuovamente dall'Argentina, ma questa volta fuori dal campo. I tifosi transalpini, poche ore dopo la finalissima di Losail persa ai rigori dopo 120' di montagne russe senza precedenti, hanno lanciato una petizione online per chiedere la ripetizione della partita per un presunto errore dell'arbitro polacco Marciniak sul 3-2 di Messi. Il direttore di gara non si era accorto che un paio di giocatori della panchina dell'Albiceleste erano entrati in campo pochi secondi prima il tap-in vincente della Pulce. Gol annullabile, in punta di regolamento, ma sempre secondo quest'ultimo l'arbitro non poteva tornare sui suoi passi. Avrebbe insomma dovuto decidere in tempo reale. La petizione è stata accolta da pernacchie e nuovi sfottò, ma non ...