Luca Onestini e Nikita | lo staff attacca | «Certe scene? Che schifo»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Natale decisamente infuocato nella Casa del GF Vip dove si sono consumati diversi scontri. La faida traPelizon ha attirato non poca attenzione da parte del pubblico social; entrambi avrebbero deciso di mettere la parola fine al loro rapporto. La modella desiderava instaurare un rapporto di amicizia con l'ex tronista di Uomini e Donne, ma quest'ultimo ha ammesso: "Tu non mi interessi, non voglio una persona come te". Una serie di dichiarazioni esternate dal ragazzo ha portato ad una nota dura da parte dellodell'influencer: "Caro, mi auguro di poterti conoscere perché vorrei porti i miei complimenti per questo meraviglioso gioco che stai conducendo, pensa a te e al tuo percorso, ma se provi a manipola mi inc***o. Per il momento non aggiungo ...