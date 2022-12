La legge di Bilancio arriva al Senato | il governo punta al via libera entro giovedì

(Di lunedì 26 dicembre 2022) A Montecitorio, il travaglio che ha portato all’approvazione delladiè stato costellato di ritardi, emendamenti approvati per errore, decine di correzioni last minute richieste dalla Ragioneria dello Stato, comunicazioni ai gruppi parlamentari fatte via fax. Una bolgia. Nonostante tutto, alle prime luci della Vigilia di Natale, il testo ha ottenuto i voti sufficienti – 197 favorevoli e 129 contrari – per passare all’esame di Palazzo Madama. Da domani, dunque, toccherà airi: convocati a Roma il 27 dicembre, dovranno aspettare di conoscere dalla conferenza dei capigruppo, fissata alle ore 13, l’ordine dei lavori. Quel che è certo è che alle 14 inizierà la seduta dell’Aula per le comunicazioni del presidente del, Ignazio La Russa. Subito dopo, il disegno didi ...

Ladientrerà in vigore il primo gennaio, dopo il passaggio blindato in Senato, ma l'attenzione di governo e maggioranza è già su ritocchi e aggiustamenti che dovranno essere fatti ... Manovra, parte l'iter blindato al Senato per la prima legge di Bilancio del governo Meloni Riprende martedì 27 in Senato il tour de force per approvare nei tempi la legge di Bilancio. Dopo l'ok del Consiglio dei ministri del 22 ...Stretta sul reddito di cittadinanza (e in particolare sull'offerta congrua) da precisare e circoscrivere, opzione donna che potrebbe essere in extremis allargata rispetto alla ...