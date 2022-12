Gattuso | «Tutti pensano che in Spagna ci sia il tiki-taka Non è vero | si gioca molto verticalmente»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gennaroha rilasciato una lunga intervista ad As. Nella prima parte, che abbiamo pubblicato questa mattina, l’allenatore del Valencia ripercorre la sua carriera e il suo modo di vedere il calcio. Nella seconda, che proponiamo qui,parla più della sua esperienza nel club spagnolo. Dopo un anno senza panchina, cosa ti ha portato a firmare per il Valencia?racconta ripercorre il periodo in cui firmò con la Fiorentina e dopo una settimana lasciò l’incarico. Arrivò la chiamata di Paratici al Tottenham, ma scoppiò il caso omofobia, infine arrivò la chiamata del Valencia. «Ad aprile, dopo la finale di Coppa, mi ha chiamato Anil (Murthy) e ci siamo incontrati a Milano. Mi ha detto che gli piaceva come lavoravano le mie squadre… Napoli, Milan. Gli ho chiesto una settimana e ho studiato la squadra con Gigi Riccio. Era ...

