Franco Frattini | oggi la camera ardente | domani i funerali di Stato

La camera ardente del presidente del consiglio di Statosarà aperta dalle 11 alle 19 nella Sala Pompeo di Palazzo Spada., che è stato anche ministro degli Esteri, è morto il 24 dicembre, a 65 anni. In base a quanto si apprende, ...11.25,a Palazzo Spada camera ardente Aperta a palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella sala Pompeo, la camera ardente per, il presidente morto alla vigilia di Natale all'età di 65 anni. Tra i primi a rendere omaggio, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Urso,e D'Alema,che ha ricordato la ... E' morto Franco Frattini, il ministro degli Esteri di Berlusconi Nella Sala Pompeo di Palazzo Spada è stata aperta dalle 11 alle 19 la camera ardente. Fissati i funerali di Stato il 27 dicembre.Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Aperta a palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella sala Pompeo, la camera ardente per Franco Frattini, il presidente morto alla vigilia di Natale all'età di ...