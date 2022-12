Fiumicino | dramma a Santo Stefano | precipita dai piani alti di un palazzo e muore

Leggi su ilfaroonline

26 dicembre 2022 all'alba di. Un uomo di mezza età, è stato trovato morto sotto l'androne deldi via Copenaghen 18, zona Parco Leonardo/Pleiadi. La vittima è stata trovata dal personale del 118 con politraumi, primo fra tutti un grave trauma cranico, compatibili con una caduta dall'alto, di diversi. L'uomo era completamente vestito, con giaccone, sigarette, telefonino... Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri. Come detto le ferite riportate sono compatibili con una caduta dai; da capire come sia potuto accadere, quale possa essere stata la dinamica. Non si escludono comunque altre ipotesi. Notizia in aggiornamento