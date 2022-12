Evasione di Natale dal Beccaria di Milano | si costituisce uno dei 5 ancora in fuga | caccia agli altri 4

(Di lunedì 26 dicembre 2022) commenta Aun terzo detenuto, dei sette evasi dall'Istituto penitenziario per minori Cesarenel giorno di, è rientrato in carcere. Sarebbero stati i genitori a convincerlo a ...

Per Gennarino De Fazio , segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria , l'nel giorno dinon ha fatto altro che riportare a galla le 'ancestrali disfunzionalità del sistema ...... CATANIA - I militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 22enne per detenzione di ...Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione sono i reati contestati dai carabinieri ad un uomo di 22 anni che è stato arrestato mentre il padre di 55 anni è stato denunciato a piede libe ...