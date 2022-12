Al Milan serve un altro big a centrocampo | Tonali e Bennacer non bastano

Milan News

Un ottavo di finale pesante contro il Tottenham Hotspur e la rincorsa al Napoli in campionato. ROMA A Trigoriaun intervento site specific, ovvero rimpiazzo dritto per dritto, dal momento ...In futuro il problema delsarà il centravanti. Oggi hai Giroud maun attaccante di prospettiva. E' un ruolo difficile, è lì che vanno investite tutte le energie, è lì che si giocherà il ... Milan, per il riscatto serve accelerare: solo 373 minuti giocati La prima parte di stagione di Davide Calabria è stata molto sfortunata. Il capitano del Milan non gioca dal 1° ottobre a Empoli a causa di un infortunio muscolare e ha giocato solo 9 partite: 7 di ...Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere ...