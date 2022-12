57 anni di età e 20 anni di contributi | la pensione non è bassa come credi | sopresa INPS

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Andare inin anticipo, sopratutto in Italia e sopratutto in questo periodo offre un vasta gamma di scelta. Ci sono moltissime porte aperte per poter uscire dal mondo del lavoro con qualche anno di anticipo e godersi la vecchiaia in santa pace. Potrebbe essere possibile personi andare incon 10di anticipo rispetto a quanto detto dalla legge Fornero? Incon 10di anticipoilovetrading.itPer andare indi vecchiaia in Italia la legge prevede che si utilizzi la formula della legge Fornero. Questa prevede che un lavoratore possa ritirarsi e andare inse ha già compiuto l’età anagrafica di 67e se ha alle spalle almeno 20 ...