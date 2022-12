Ucraina | Putin riapre al dialogo | “La Russia è pronta ai negoziati ma Kiev non vuole”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Mosca – Laa negoziare per porre fine alla guerra, l’però non è disponibile. E’ il quadro che il presidente russo Vladimirdelinea in un’intervista alla tv Rossiya 1. “Stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo tutelando i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente. E semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini”, le parole di. “Ma siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti in questo processo su alcune soluzioni accettabili: ma non siamo noi a rifiutare i, sono loro”.si esprime anche sulla reazione della popolazione russa davanti all”operazione militare’: la mobilitazione disposta dal Cremlino ha spinto migliaia di cittadini a lasciare il ...

...che tradizionalmente rivolge ogni anno al mondo il giorno di va al conflitto voluto dache ... Non definire apertamente l'quale nazione aggredita e, al contempo, la Russia quale paese ...Leggi anche, Zelensky: "Natale difficile ma faremo il miracolo", Papa Francesco: "Stop alla guerra insensata", raid Russia a Natale: colpita Kherson, almeno 10 mortisi ... Ucraina, Putin: 'Pronti negoziare con tutte parti coinvolte' Mosca, 25 dic. (Adnkronos) - La Russia distruggerà i sistemi di difesa aerea Patriot se gli Stati Uniti li forniranno all'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi Vladimir Putin alla televisione di ...