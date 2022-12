Traffico Roma del 25-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascoltoregolare sulle principali arterie stradali della capitale mi sembra di trasporto pubblico l’orario del servizio oggi di bus tram e metropolitane sarà fino alle 13 e dalle 16:30 alle 21 in strada fino al 8 gennaio anche le linee gratuite free 1 Free 2 e il vento a San Pietro Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre già attive limitazioni alla circolazione nelle strade di Borgo Pio possibili difficoltà lungotevere per il numeroso afflusso dei fedeli di svolgimento una sfilata partita dalla caserma dei Carabinieri De Tommaso di via Dalla Chiesa per arrivare a San Pietro possibili modifiche per diverse linee buste di zona via libera oggi è al centro e nel Tridente Dov’è le ZTL non sono attive per i dettagli di queste altre notizie potete consultare.luceverde.it ...