Terra Amara anche a Natale con le repliche su La5

(Di domenica 25 dicembre 2022)La5Mentre sulla rete ammiraglia Mediaset Canale 5 si respira aria di festa con i film natalizi senza Amici e senza Verissimo per chi vorrà passare ilinsieme alo potrà fare. Su La5 infattioggi giorno divanno in onda ledelle puntate della L'articolo proviene da MediaTurkey.

Tv Sorrisi e Canzoni

Subito dopo Beautiful va in onda un'altra delle più amate soap di Canale 5 . A partire dalle 14:10 viene trasmessa, la serie turca che tiene incollati agli schermi numerosi spettatori. Un nuovo ciclo di episodi arriva quindi subito dopo Natale e Santo Stefano, l'ultimo prima dell'inizio del nuovo anno.Le anticipazioni italiane diper la settimana dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci svelano che Yilmaz esce di prigione e trova ad attenderlo Fekeli, che lo accoglie a braccia aperte. Ma cosa accade Scopriamolo ... Terra amara, le trame dal 27 al 31 dicembre 2022 Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 27 al 31 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.