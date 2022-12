Sci alpino | la classifica per nazioni di Coppa del Mondo | Italia quarta | ma deve ringraziare le donne

(Di domenica 25 dicembre 2022) Con la pausa natalizia è tempo di tracciare un bilancio sulla stagione dell’nelladeldi sci. Il dato migliore per analizzare il momento della squadra azzurra è quello di guardare laper. Attualmente l’occupa laposizione nellagenerale, staccata da Svizzera e Austria, rispettivamente prima e seconda, ed in lotta per il terzo posto con la Norvegia, trascinata dai risultati al maschile. Un risultato che è completamente merito delle, visto che nellaal femminile l’occupa la terza posizione, lottando con svizzere ed austriache anche per la vittoria. I successi di Sofia Goggia in discesa, le vittorie di Elena Curtoni e ...

IN TV - Le gare di Coppa del Mondo didi Bormio e Semmering saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport (canali 210 o 211 in base alla programmazione) e Raisport (227 di Sky e 58 dgt), fatta eccezione per le prove, mentre in ...Quindi, dopo un solo quinto posto per Chiara Costazza nello slalom del 29 dicembre 2006, si passa al 28 dicembre 2008 con il secondo posto di Manuela Moelgg nel gigante vinto dall'austriaca Kathrin ...Un lampo improvviso e poi solo tanto buio, con la luce in fondo al tunnel che sembra essere veramente molto lontana. Si può riassumere così la prima parte di stagione della squadra maschile di sci… Le ...Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino di Semmering saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport (canali 210 o 211 in base alla programmazione) e Raisport (227 di Sky e 58 dgt), mentre in streaming ...