Salernitana | ecco i 3 miracoli di Ochoa ai Mondiali

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 dicembre 2022)è il nuovo portiere dellai trepiù importanti con il Messico aiQuale biglietto da visita può presentarealla? Non ha bisogno di scrivere un lungo curriculum. É sufficiente quanto mostrato neidove è sceso in campo l’idolo del Messico. Con almeno 3 interventi da giocatore straordinario, uno per edizione. 1) Come Banks. Conoscete la celebre parata dell’inglese su Pelé in Messico. Bene,l’ha omaggiata nel 2014, contro un altro brasiliano, andando a togliere letteralmente dalla porta un colpo di testa di Neymar. Fantastico.2) Il muro. Ancora contro il Brasile: Gabriel Jesus spara a colpo sicuro mapiù riceve tiri potenti e più si ...