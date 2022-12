Pietro Roncelli maestro dei burattinai | «Il mio Giopì non invecchia mai»

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tic Tac. Abbiamo incontrato il decano deibergamaschi che a 82 anni mette in scena le storie di burattini senza tempo. Ora è accompagnato anche da suo nipote Gabriele.

L'Eco di Bergamo

... uno spettacolo di burattini realizzato all'inizio della sua carriera, intitolato "Arlecchino e Brighella nel bosco dei giganti" , mentre Baracca&Burattini di, decano dei burattinai ...... recentemente restaurato dall'organaroCorna, che proprio a Leffe ha il proprio laboratorio. Oltre all'organo saranno protagonisti anche Matteo Fagiani e Daniele(tromba), Andrea ... Pietro Roncelli maestro dei burattinai: «Il mio Giopì non invecchia ... La registrazione al sito de L'Eco di Bergamo è totalmente gratuita, ti permette di accedere a nuove funzionalità e consente a noi di fornire un’informazione sempre più puntuale e attenta al territorio ...Tic Tac. Abbiamo incontrato il decano dei burattinai bergamaschi che a 82 anni mette in scena le storie di burattini senza tempo. Ora è accompagnato anche da suo nipote Gabriele. Il suo Giopì non stan ...